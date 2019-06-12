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رسمياً.. أبشر تطلق خدمة الاعتراض على مخالفات المرور في 3 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت منصّة “أبشر”، اليوم الأربعاء، خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قِبل رجال الأمن في 3 مناطق جديدة هي: حائل، الحدود الشمالية، نجران، ليصبح عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن 8 مناطق.
وأوضحت أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعًا، حيث بإمكان المستخدم الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الموقع فقط، مبينةً طريقة الدخول للخدمة، وهي كالتالي: “خدماتي ثم المرور ثم الاعتراض على المخالفات المرورية”.
وكانت الإدارة العامة للمرور أطلقت في بداية العام خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات، بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين بالاعتراض على المخالفات، حيث تم بدء الخدمة في القصيم، وبعدها تباعاً المدينة وعسير وجازان.
ويُمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة أثناء فترة معالجة اعتراض آخر، وفي حال لم يتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل يتم حينها مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالمنطقة.
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