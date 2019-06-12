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أهالي تبوك يستبقون زيارة وزير التعليم بهذه المطالب
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
علمت ” متابعات الخليج 365 ” أن زيارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إلى منطقة تبوك ستكون نهاية الأسبوع القادم وستشمل الزيارة المنشآت التعليمية بالمنطقة وزيارة مقار جامعة تبوك وإدارة التعليم وسيطلع الوزير على المنشآت التعليمية بالتعليم العام وكذلك الحرم الجامعي على طريق ضباء.
وطالب عدد من المواطنين من الوزير النظر في المدارس بالأحياء الجنوبية وخصوصاً المباني المستأجرة فيها وزيارتها ميدانياً للتأكد من صلاحيتها ووجود الجو الدراسي الملائم.
كما طالبوا بدراسة المشاريع المدرسية المتعثرة الموجودة على أرض الواقع، كما طالبوا بإطلاعه على أعداد الطلاب في المدارس وفقا للنظام الإليكتروني ودراسة وضع طلاب ” التوحد ” وإمكانية وجود فصول بمدارس التعليم العام موزعة بشكل منظم داخل المدينة.
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