اخبار السعوديه

الأرصاد تتوقع أجواء حارة وغبارًا يعيق الرؤية بعدة مناطق غدًا

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأرصاد تتوقع أجواء حارة وغبارًا يعيق الرؤية بعدة مناطق غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-12

الأرصاد تتوقع أجواء حارة وغبارًا يعيق الرؤية بعدة مناطق غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، المنطقة الشرقية، الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، يوم غد الخميس، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تشهد منطقة شرق ووسط المملكة طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، ومرتفعات الباحة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تتوقع أجواء حارة وغبارًا يعيق الرؤية بعدة مناطق غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا