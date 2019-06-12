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2019-06-12 سكني يطلق 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أطلق برنامج سكني 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية بعدد من مناطق المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم: سعيًا من سكني لتوفير العديد من الخيارات لمستفيديه، أطلقنا 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية، ليصل إجمالي عدد المخططات المتاحة إلى 86 مخططًا توفر أكثر من 80 ألف قطعة أرض، ويمكن إتمام إجراءات الاختيار من خلال الرابط التالي (هنا)









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