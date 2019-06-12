شكرا لقرائتكم وزير التعليم يزور 4 مناطق لتفقد استعدادات العام الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-12 وزير التعليم يزور 4 مناطق لتفقد استعدادات العام الجديد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements يبدأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ زيارة لعدد من مناطق المملكة لتفقد الاستعدادات للعام الدراسي المقبل. وقالت وزارة التعليم في بيان مقتضب لها : يزور وزير التعليم نجران وجازان وأبها وتبوك خلال الأسابيع القادمة لتفقد سير العمل في البرامج الصيفية والاستعداد للعام الدراسي القادم وتطوير العمل في التعليم العام والجامعي.









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