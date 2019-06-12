حظر العمل تحت أشعة الشمس على منشآت القطاع الخاص خلال هذه الساعات

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين الميدانيين؛ ونظراً لارتفاع درجات الحرارة في المملكة،قررت وزارة العمل،اليوم، حظر العمل في منشآت القطاع الخاص تحت أشعة الشمس الشديدة وأثناء درجات الحرارة المرتفعة محددة عدة ساعات معينة

وقال وزير العمل، أحمد سليمان الراجحي : تم حظر العمل تحت أشعة الشمس على منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً، وذلك ابتداءً من السبت المقبل ولغاية 15 سبتمبر..