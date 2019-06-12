شكرا لقرائتكم خبر عن أشرفي لـ«الخليج 365»: نقف مع السعودية ضد الاعتداء الحوثي الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أكد المجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين، ومجلس علماء باكستان، استنكارهما للاعتداء الحوثي الإيراني ضد المملكة العربية السعودية، بإطلاق الصواريخ على مطار أبها.

وقال لـ«الخليج 365» رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود أشرفي: «نستنكر جميعاً في باكستان الاعتداء الإرهابي المُتطرف الذي استهدف صالة القدوم في مطار أبها بمنطقة عسير، وتسبب في إصابة ٢٦ مواطناً ومقيماً من المدنيين الأبرياء».

Advertisements

وأضاف أشرفي: «تقف باكستان قيادة وشعباً مع المملكة العربية السعودية ضد التهديدات والعدوان الحوثي الإيراني المتربص الحاقد الحاسد، الذي يستهدف قِبلة المُسلمين ويُهدد مصالح الدول».

وطالب رئيس مجلس علماء باكستان المجتمع الدولي بسرعة محاسبة هذه العصابة المجرمة المدعومة من إيران.

وشدد أشرفي على أن بلاده لن تسمح بأي تجاوزات تضر بالمملكة العربية السعودية، وأن باكستان ستقف بكل إمكانياتها مع المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمين.