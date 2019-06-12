شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشؤون الإسلامية بعسير: استهداف مطار أبها يؤكد خبث الحوثيين وحقدهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أدان مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، حادثة استهداف مطار أبها اليوم (الأربعاء)، واصفاً ما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية بأنه عمل إجرامي شنيع يعكس خبثهم وحقدهم وفشلهم، لافتاً إلى أن هذا العمل لن يُزيد المملكة إلّا إصراراً على ردعهم واجتثاثهم وكل من يحاول التطاول على أمنها وأمن مواطنيها.

وقال الغامدي: «هذا الاعتداء دليل واضح على استمرار المليشيات الحوثية في اعتداءاتها على أراضي المملكة، وامتداداً لرفضها لمساعي حل الأزمة اليمنية وجميع القرارات».

وأكد مدير فرع الشؤون الإسلامية، أن ممارسات الحوثيين خارجه عن إطار الإسلام الحقيقي وتعاليمه السمحة، مشدداً على أن هذه الفئة الضالة أصبحت عميلة لأعداء الإسلام والمسلمين.