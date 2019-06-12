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رئيس مجلس الشورى يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي اليوم الأربعاء بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وعبر آل الشيخ في تصريح صحفي عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.

وندّد آل الشيخ باستهداف هذه الجماعات المدن والقرى الآهلة بالسكان ومحذراً من خطورة ما ذهبت إليه الجماعات الحوثية معتمدة على الدعم الإيراني، الذي يعتبر تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم.

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وأكد آل الشيخ في معرض تصريحه أن هذه الأعمال العدائية من قبل الجماعات الحوثية تظهر وبلا أدنى شك تعنتهم ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه وإطالة أمد الصراع.

ونوّه آل الشيخ بالمواقف الخليجية والعربية التي أدانت واستنكرت بشدة العدوان الحوثي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، وأكدت وقوفها لجانب المملكة، وتأييد إجراءاتها لحماية أمنها وحدودها.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تمنياته بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.

وفي ختام تصريحه سأل - المولى سبحانه - أن يحفظ للمملكة العربية وشعبها أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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