شكرا لقرائتكم خبر عن القرني: استهداف مطار أبها جريمة حرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) @sayaf9854أكد رئيس بلدية الحازمي بمحافظة بيشة المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن الاعتداء الإرهابي الجبان لمليشيا الحوثي الانقلابية ضد مطار أبها الدولي يُعد جريمة حرب.
وأشار القرني إلى أن التصعيد الحوثي باستهداف المطارات يرتبط بالعقوبات الأمريكية على طهران، ما جعل الإيرانيين يوعزون للحوثيين بالتصعيد لتأزيم الوضع مع المملكة، إذ يربط الإيرانيون والحوثيون ما بين العقوبات الأمريكية والمملكة التي تُعتبر حليفاً للولايات المتحدة للحدّ من الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة، حيث تقود السعودية التحالف العربي لإنهاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن وإعادة الحكومة الشرعية المؤيدة بالقرارات الدولية والإجماع العربي.
وطالب رئيس بلدية الحازمي بملاحقة قادة وممولي وداعمي هذه المليشيات الإرهابية سواءً كانوا دولاً أو جماعات، وإلزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
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