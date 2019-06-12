شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق منزل في بريدة.. وإصابة شخص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخمدت فرق الدفاع المدني في بريدة اليوم (الأربعاء)، حريقاً اندلع في ملحق بمنزل في حي الإسكان. وذكر الدفاع المدني عبر «تويتر»، أنه نتح عن الحادث إصابة شحص ستيني بحالة إغماء، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



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