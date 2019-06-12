شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تُغطي طرقات وأحياء مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

شهدت العاصمة المقدسة بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، موجة غبار غطت عدداً من الأحياء السكنية في العزيزية والشرائع والمعيصم وبطحاء قريش، ومخططات ولي العهد والطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وطريق الليث ـ الطائف، وطريق الحرمين الشريفين.

وأجبرت موجة الغبار السُكان على البقاء في منازلهم، ودفعت مستشفيات العاصمة المقدسة إلى إعلان حالة استنفار لاستقبال حالات الربو.