إعادة توزيع 19 ألف حاوية لتعزيز نظافة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أعادت أمانة الطائف توزيع 19 ألف حاوية بالمدينة والضواحي والمواقع السياحية، وتزويد مواقع سكنية جديدة بـ1200 حاوية، وذلك ضمن جهود رفع مستوى جودة العمل البلدي في مجال النظافة والصحة العامة، وتأهيل 2000 حاوية بأعمال صيانة الدهان وتصليح القواعد والحاملات والمظهر العام.

وأوضحت إدارة النظافة بالأمانة أن البرنامج يعزز جهود تحسين المشهد الحضري للمدينة، حيث حصرت الفرق الميدانية احتياجات الأحياء والمواقع كافة، والتأكد من حاويات النفايات بمختلف الأنواع والأحجام التي تحتاج لإعادة التأهيل، وشرعت فرق الصيانة الميدانية المجهزة بأعمال الصيانة ميدانيا دون الحاجة إلى نقلها للورش الفنية، وشملت أعمال التأهيل الغسيل الشامل والفحص للحاويات ومواقع تواجدها ونسبة خدمتها للمنازل المحيطة، بينما تولت فرق أخرى إعادة توزيع الحاويات للموسم السياحي، ودعم الحاويات المتاحة بأخرى جديدة. وبينت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن البرنامج شمل أحياء وسط المدينة وشمال وجنوب الطائف والسيل الكبير والسيل الصغير وعشيرة، إضافة إلى الضواحي والشفا والهدا، وتستمر فرق المتابعة بتوفير حاويات النفايات والتأكد من سلامتها والرفع بتقارير يومية عن الحاويات المتضررة لمعالجتها على الفور.

يذكر أن إدارة النظافة تكثف حاليا جهود النظافة وكنس الأحياء والشوارع ورفع المخلفات وتفريغ الحاويات في الأحياء والمناطق السياحية والمتنزهات البرية مع استمرار أعمال جمع المبعثرات في المرتفعات السياحية التي تجذب الزوار، فيما تعزز فرق الصحة العامة أعمال الوقاية الصحية والرش ومكافحة بؤر التكاثر الحشري وبرامج الاستقصاء الحشري بأرجاء المحافظة.