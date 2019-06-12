الجراد الصحراوي يغزو 1.1 مليون هكتار خلال 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في رفع مساحة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في جميع مناطق المملكة بنسبة 172% مقارنة بالعام الماضي، لترتفع المساحة المستكشفة إلى 1.1 مليون هكتار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالمساحة الإجمالية خلال 2018، والتي بلغت نحو 411.9 ألف هكتار، ورصدت إصابة نحو 202.18 ألف هكتار، عالجت منها نحو 201.17 ألف هكتار تمثل 99.4% من المناطق المصابة منذ بداية العام حتى 8 يونيو الحالي، وفقا لتقرير أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة ينفذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الموسمي، وتستهدف العمليات رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه، لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

عن الجراد الصحراوي

استكشاف 1.1 مليون هكتار بجميع المناطق

خلال النصف الأول من 2019

-إصابة 202.18 ألف هكتار

-معالجة 201.17 ألف هكتار

2018

استكشاف 411,925 هكتارا

- إصابة 11,613 هكتارا

- معالجة 11,456 هكتارا

2017

استكشاف 665,044 هكتارا

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- إصابة 11,682 هكتارا

- معالجة 11,682هكتارا

منذ بداية 2015 حتى 8 يونيو 2019

استكشاف 2,630,348 هكتارا

-إصابة 245,372 هكتارا

-معالجة 244,203 هكتارات

2016

استكشاف 212,551 هكتارا

- إصابة 6,430 هكتارا

- معالجة 6,430هكتارا

2015

استكشاف 221,944 هكتارا

- إصابة 13,463 هكتارا

- معالجة 13,463هكتارا