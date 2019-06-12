حريق يلتهم سيارات تالفة في تشليح بريمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أخمدت 15 فرقة تابعة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقا اندلع في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح حي بريمان شمال جدة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني أن صعوبة واجهت عمليات المكافحة إلى أن سيطرت الفرق على الحادث في وقت يعد قياسيا نظرا لوجود رياح عالية السرعة واتساع المساحة الإجمالية للموقع المحترق، حيث يحتوي على أعداد كبيرة من السيارات التالفة.

وألمح إلى أن فريق التحقيق يعمل على معرفة أسباب الحريق، مشيرا إلى جهود أمانة جدة والجهات المساندة لاحتواء الحريق والسيطرة عليه.