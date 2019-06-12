تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي مخدرات في المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ المدينة المنورة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً باثنين من مهربي المخدرات بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

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بفضل من الله تم القبض على كل من ظفار حياة محمد نواز ،ومنظور دين اقبال دين باكستانيي الجنسية عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين والميثامفييتامين المخدرين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانين ظفار حياة محمد نواز ومنظور دين أقبال دين اليوم في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع, وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم, وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.