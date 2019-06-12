«سلام» يعزز التواصل مع الثقافات العالمية بمبادرات تقدم الصورة الحقيقية للسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري عددا من المبادرات الثقافية والحضارية الهادفة إلى تقديم الصورة الحقيقية للمملكة، وتعزيز التواصل مع الثقافات العالمية الأخرى.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع الدكتور فهد السلطان أن المبادرات تأتي في سياق رؤية المملكة 2030 وتنقل إلى العالم الصورة الحقيقية للمملكة بكل ما فيها من نهضة وبناء وتطوير وثقافة وتراث وعمق ديني وحضاري.

وأضاف أن مبادرات مشروع سلام طورت من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي الذي اختتم الشهر الماضي، حيث قام عدد من الشباب والشابات المتطوعين بالعمل عليها، وتطبيقها بإشراف ودعم من مشروع سلام للتواصل الحضاري.

وتسعى حزمة المبادرات التي يرعاها مشروع سلام إلى تعريف العالم على خصائص المجتمع السعودي عبر اللغات الإنسانية وأساليب التعبير المشتركة، مثل الفنون والآداب والفن التشكيلي، إضافة إلى إعداد وإنتاج محتوى مرئي هادف وفعال يعكس الواقع السعودي، ينشر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف إحداث تغيير إيجابي في الجمهور المستهدف.

ويعمل مشروع سلام وفق استراتيجية شاملة لتقديم صورة حقيقية عن المملكة، إضافة إلى تعزيز التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات والحضارات من خلال برامجه ولقاءاته المتنوعة.

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بوابة سلام:

تشكل حلقة وصل بين المملكة وزوارها، وتستهدف جميع الأعمار، وتسهم في تعريف الزائر بالمعالم الطبيعية ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة، وإعطائه فكرة عن أصالة الشعب السعودي على أرض الواقع بعيدا عن الصور الذهنية والنمطية، إضافة إلى تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

مضياف:

تعمل على استضافة عائلة سعودية في منزلها إحدى العائلات المقيمة أو الزائرة للمملكة، وقضاء وقت عائلي وتناول وجبة غداء أو عشاء معها، للتعرف على العادات والتقاليد، والوصول إلى فهم مشترك ومباشر بعيدا عن الانطباعات أو الأخبار التي لا تعطي صورة حقيقية عن الشعب السعودي المحب للسلام والتعايش مع الآخر.

تمكين:

تعمل على إصدار مجلة رقمية تحمل الاسم نفسه، وتهدف إلى العناية بنماذج تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وما تقدمه في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والتعليمية من أدوار تؤكد الرقي الذي وصلت إليه المرأة في المملكة، إضافة إلى لقاءات صحفية تشمل شخصيات من السيدات السعوديات والسيدات العاملات أو الزائرات للمملكة.

المبادرات