رئيس الوزراء اللبناني يدين بشدة الاعتداء الآثم على مطار أبها الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري بشدة الاعتداء الآثم الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف وأسفر عن إصابة 26 مدنياً.

وقال الحريري في تصريح له :" إن هذا الاعتداء الصارخ على المنشآت المدنية والحيوية في المملكة يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة والشعب السعودي الشقيق ".

وأضاف :" إننا إذ نستنكر بشدة هذا الاعتداء الجديد، نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة قيادة وشعبا، في التصدي لمثل هذه الاعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المبيتة".