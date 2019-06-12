الفار يؤهل أوكرانيا إلى نهائي مونديال الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ وارسو

تأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائي كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، بفوزه على نظيره الإيطالي بهدف دون مقابل في قبل نهائي البطولة، وسجل سيرجي بوليستا هدف المباراة الوحيد لأوكرانيا في الدقيقة 64.

وعانت أوكرانيا من النقص العددي بعد أن تعرض دينيس بوبوف للطرد، وسجل المنتخب الإيطالي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو (فار) ليثبت عدم صحة الهدف.