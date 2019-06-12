ايفانكوفيتش يتسلم راتبه في حقيبة سفر بإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

أعلن نادي برسبوليس بطل الدوري الإيراني لكرة القدم أنه بصدد دفع مبلغ 679 ألف دولار المتبقي من راتب مديره الفني الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش، نقدا، نظرا لعدم إمكانية التحويل البنكي في ظل العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» أن النادي أعلن أن ايفانكوفيتش بصدد العودة إلى طهران وسيتسلم المبلغ نقدا في حقيبة سفر.