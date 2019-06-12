المبروك يتأهل في بطولة الهند الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهل لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو حمد المبروك إلى دور الـ32 في منافسات بطولة الهند الدولية 2019، المقامة حاليا في مدينة حيدر أباد، بعد أن قدم المبروك مستوى فنيا مميزا خلال منافسات اليوم الأول للبطولة.

من جهته أبدى رئيس الوفد السعودي سامي الطلب آماله الكبيرة بتحقيق الذهب الدولي في هذا التجمع الدولي رغم قوة المنافسين ووعورة المشوار الذي يتطلب جهدا قويا من لاعبي الأخضر.