إطلاق سراح صحفي روسي متهم بالمخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت وسائل إعلام محلية نقلا عن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، إنه سيطلق سراح الصحفي الروسي إيفان جولونوف لعدم ثبوت تهمة المخدرات ضده.

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ونقلت وسائل الإعلام عن كولوكولتسيف قوله إنه ستسقط التهمة، مضيفا أنه سيطلب من الرئيس فلاديمير بوتين إقالة اثنين من رؤساء شرطة مدينة موسكو.

ويعرف جولونوف، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، بكتابة مقالات استقصائية حادة فى انتقاداتها عن حكومة مدينة موسكو على موقع الأخبار المستقل المعروف على نطاق واسع «ميدوزا».

وقالت السلطات إنه تم ضبط جولونوف (36 عاما) وبحوزته منشطات ميفيدرون الاصطناعية، والمعروفة باسم أملاح الاستحمام، وهي تهمة كانت ستلقي به خلف القضبان لمدة 20 عاما.