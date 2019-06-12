الأمم المتحدة مستاءة من استهداف الأطباء في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق الليبية أحميد محمد بن عمر مع نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كاسبر أنجبورغ سبل تعزيز التعاون المشترك في توفير الإمدادات الطبية، لمتضررين في الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وناقش الطرفان سبل تقديم الإمدادات الطبية العاجلة لأهالي مدينة غات التي شهدت أخيرا موجة من السيول والفيضانات بسبب سقوط الأمطار الغزيرة. من جانبه أعرب أنجبورغ عن استيائه الشديد لاستهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية في جبهات القتال.