الإمارات: أمننا واحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استنكرت الإمارات العربية المتحدة بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.