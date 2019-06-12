الأردن: يستهدفون أمن المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عمان

أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي، الذي أدى إلى إصابة 26 شخصا من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها على أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكدة أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، متمنية في الوقت نفسه الشفاء العاجل للمصابين.