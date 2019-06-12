دول العالم مستنكرة: الحوثيون خرقوا الأعراف الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة، الكويت، المنامة

استهجن المجتمع الدولي العمل الإرهابي الإجرامي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها واستهداف المدنيين، وأدانت دول العالم الحادث الإجرامي، وعدته تهديدا للأمن والسلام وترويعا للآمنين.

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وأكدت مصر وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف لأراضي المملكة، وأعربت عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة، ودعت المجتمع الدولي للعمل على التصدي للأعمال الإرهابية كافة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأدانت الكويت الاعتداء الإرهابي، وأوضحت وزارة الخارجية أن الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، وأكدت وقوف الكويت إلى جانب المملكة.

وشددت البحرين على وقوفها وتضامنها المطلق مع السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وطالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها.