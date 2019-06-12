كيان تعتزم سداد وإعادة هيكلة قروض لتحسين الكفاءة المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أنها ستجري عددا من الإجراءات التي ستساهم في تحقيق رؤية الشركة، والتي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة عن طريق سداد وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية.

وأوضحت في بيان أمس على موقع تداول أن استراتيجيتها لتحسين الكفاءة المالية تتضمن:

-1 السداد المبكر لكامل مبلغ القرض القائم مع مجموعة سامبا المالية، والبالغ قدره 1.125 مليار ريال في 12 يونيو 2019 عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

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-2 السداد المبكر لكامل مبلغ القرض القائم مع البنك السعودي الفرنسي والبالغ قدره 2 مليار ريال، وذلك في 24 يونيو 2019 عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.

-3 تعتزم الشركة الدخول في اتفاقية لإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية بما يحقق استراتيجية وأهداف الشركة في تخفيض التكاليف المالية، وسيتم الإعلان بهذا الخصوص في حينه.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة على تحقيق استراتيجية الشركة المتعلقة بتخفيض القروض وتكاليف التمويل.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي الإيجابي من انخفاض قيمة القروض وإعادة هيكلة القروض الثانوية المتبقية على الشركة خلال النصف الثاني 2019 مبلغ 71 مليون ريال تقريبا، وخلال عام 2020 مبلغ 230 مليون ريال تقريبا.