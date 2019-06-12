إحالة اشتباه في مخالفة نظام السوق إلى النيابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحالت هيئة السوق المالية حالة اشتباه في مخالفة 5 مستثمرين لمادتين من نظام وسلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

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وأوضحت الهيئة أن مجلس الهيئة أصدر قرارا تضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 5 مستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركة «الخضري».

وأفادت الهيئة في بيان أمس بأن القرار يأتي انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناء على المادة 17 من نظام السوق المالية.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.