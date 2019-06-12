متنزه قيم الباحة متنفس ومقصد للسياح والأهالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الباحة

توافد آلاف الزوار والمتنزهين والأهالي من السراة وتهامة على متنزه الأمير حسام بن سعود بالقيم، نظرا لما يتميز به من جمال طبيعي وبحيرة صناعية وشلالات ونوافير تفاعلية ومسطحات الخضراء، وغيرها من المكونات الأخرى للمتنزه التي أسهمت في إقبال الزوار والسياح.

ويعد متنزه الأمير حسام الذي كلف إنشاؤه 60 مليون ريال، على مساحة 150 ألف م2 أحد المواقع السياحية البارزة في المنطقة، ويشكل منتجعا سياحيا ومقصدا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة، وسيكون رديفا لمتنزه رغدان القريب منه، ويضاف إلى مجموعة من المتنزهات والحدائق بالمنطقة.

ويميز المتنزه موقعه بوسط مدينة الباحة، مشكلا إطلالة جميلة على المدينة من جهة وعلى القطاع التهامي من الجهة الأخرى، فيما روعي في التصميم الحفاظ على الطبيعة الجغرافية للموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ.