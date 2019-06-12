انطلاق المرحلة الأولى لتأهيل طريق الأمير نايف بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ أمانة المنطقة الشرقية غدا إغلاقا جزئيا لطريق الأمير نايف بالدمام، إيذانا ببدء أعمال صيانة وتأهيل الطريق في مرحلته الأولى، حيث سيغلق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد الصفيان، أن أعمال الصيانة والإغلاق تنفذها وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية، حيث سيشهد طريق الأمير نايف أعمال الصيانة التي ستمتد لـ 6 أشهر على 3 مراحل.

وأضاف أن الإغلاق بالمراحل الثلاث ينفذ حسب الخطة الزمنية والآلية التي سيتم من خلالها البدء في أعمال الصيانة والتأهيل لطريق الأمير نايف.

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ولفت إلى أن أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، وجه بسرعة إنجاز أعمال الصيانة مع التقيد بالجودة وأنظمة السلامة المرورية في تأهيل الطريق الذي يعد من الطرق الحيوية بالحاضرة، لكونه من الطرق الشريانية في المنطقة.

وبين بأن الخطة المشتركة مع مرور المنطقة الشرقية وضعت لتحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة عليه في كل مرحلة من المراحل الثلاث، وستشمل أعمال الصيانة صيانة طبقة الإسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الخدماتية ذات العلاقة، حيث يعد طريق الأمير نايف من الطرق المحورية الرئيسة والحيوية والرابطة في حاضرة الدمام.

وأهابت الأمانة والمرور بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة واختيار الطرق البديلة حسب الخطة المرورية، حرصا على سلامتهم خلال فترة أعمال الصيانة، وفي حال وجود أي ملاحظات يمكن الإبلاغ عنها عبر مركز (940) الذكي.

3 مراحل للصيانة يغلق الطريق خلالها: