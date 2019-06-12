الصيانة تغلق أجزاء من متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة احترازيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق مطلع الأسبوع المقبل الأعمال الميدانية لتجهيز البنية التحتية لمواقع الفعاليات المصاحبة لموسم صيف السودة، الذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن مبادرة مواسم السعودية 2019، وهي المبادرة التي تضم 12 موسما سياحيا تغطي معظم مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه وكأحد الإجراءات الاحترازية التي تهدف لتحقيق السلامة والأمان لمرتادي وزائري متنزهات السودة، شرعت الإمارة في الإغلاق المحدود لبعض المواقع بمتنزة الملك عبدالعزيز لمدة 45 يوما، اعتبارا من الأحد 13 شوال حتى نهاية شهر ذي القعدة المقبل، حيث تنطلق أعمال الإنشاءات والصيانة والتجهيزات لمواقع فعاليات موسم صيف السودة لهذا العام.

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وبين أن موسم صيف السودة سيقام خلال ذي الحجة المقبل، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة التي ستغلق موقتا 2.25 كلم2، مع إتاحة كامل المواقع الأخرى والمتنزهات لتبقى مفتوحة للزوار.

ودعا الجميع إلى التعاون في سبيل إنجاح الأعمال الميدانية استعدادا لإطلاق صيف السودة، مقدما الاعتذار والشكر لضيوف المنطقة وزوارها وأهاليها الكرام على تعاونهم.

يذكر أن موسم السودة سيصاحبه فعاليات متنوعة من رياضية وترفيهية وثقافية وموسيقية، ويأتي اعتماده ضمن مواسم السعودية لما تمتاز به متنزهات السودة في عسير من مقومات طبيعية خلابة بين جمال غابات السودة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المتميزة، إضافة لمقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية.