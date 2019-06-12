العدل تطرح 54 وظيفة مساح لخريجي الدبلوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت وزارة العدل الخريجين الحاصلين على درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة للتقدم لشغل 54 وظيفة مساح شاغرة للرجال.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ الثامنة صباح الثلاثاء 15 شوال الحالي، وينتهي الـ12 مساء السبت 19 شوال، من خلال منصة جدارة عبر الرابط المحدد.

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ويستهدف الإعلان خريجي درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة ومدته ثلاث سنوات، وثلاث سنوات وستة أشهر، وسنتان، وسنتان وستة أشهر، بشرط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وتتطلب الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وستتم دعوة المتقدم الأعلى نقاطا على كل وظيفة، ومطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية يستبعد المرشح. وستعلن العدل أسماء المرشحين عبر بوابتها الالكترونية، وعن توفرها على البوابة عبر وسائل الإعلام في حينه.​

عن آلية التقديم