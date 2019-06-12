وظائف إدارية شاغرة برئاسة البحوث العلمية والإفتاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لعدد من المناطق، والتي ترغب في شغلها بالمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

وأوضحت الرئاسة أن التقديم عن طريق الدخول لموقعها الالكتروني، وتسجيل البيانات الشخصية والسيرة الذاتية في الموقع سيستمر لمدة أسبوعين ابتداء من 15 إلى 28 شوال الحالي.

وأفادت بأن الأسماء التي سيعلن عنها على موقعها للمراجعة واستكمال الأوراق والتأكد منها لا تعني الترشح أو أحقية المتقدم بالوظيفة.