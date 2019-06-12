استكمال إجراءات المقبولين على وظائف جامعة الملك سعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت جامعة الملك سعود المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية، إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم الكترونيا، ابتداء من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.

وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماؤهم على الموقع الالكتروني لعمادة الموارد البشرية إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم الكترونيا، مؤكدة أنه سيقسط حق التعيين لمن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء من يليه في الترتيب.