الكشافة تعد العدة لمعسكرات خدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

دعا الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية، القائد العام لمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة الدكتور صالح الحربي، إلى أهمية تعزيز قدرات الكشافين والجوالة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي ستقيمها الجمعية بمكة المكرمة والمشاعر لخدمة الحجاج، عادا ذلك مطلبا أساسيا للكشافة حتى يكونوا مواطنين صالحين مسؤولين وأعضاء نافعين في مجتمعهم.

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وأكد الحربي خلال افتتاحه أمس الاجتماع التحضيري لمعسكرات الخدمة العامة، الذي تعقده الجمعية بمركزها الرئيس في الرياض لقادة المعسكرات ورؤساء اللجان المشاركين في حج هذا العام، أنه من خلال تلك المعسكرات يمكن أن نحقق هدف الكشفية كوسيلة تربوية تعد الشباب إعدادا سليما للحياة، وتدربهم تدريبا صحيحا كي يتحملوا تبعات مستقبلهم من خلال رسالتهم التطوعية، لافتا إلى أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين سيناقش عددا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

من جهته أكد مسؤول شؤون المعسكرات عبدالله الخضير، حرص الجمعية على تقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن، مبينا أن الجمعية تسعى جاهدة إلى تقديم الخدمة المناسبة والمتميزة لحجاج بيت الله الحرام بحثا عن الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، والمساهمة مع الجهات المعنية في الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس أبنائنا الكشافين والجوالة، وتنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة من خلال العمل في هذا المجال، إضافة إلى إحساس الكشافين بالواجب الذي يقدمونه لضيوف الرحمن، وإظهار الدور الذي تسلكه جمعية الكشافة بصفة خاصة أمام ضيوف الرحمن.

على جدول أعمال الاجتماع: