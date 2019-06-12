، "الأرصاد والبيئة" تباشر مكان احتجاز الأغنام بالقار المسكوب بحزم الجلاميد ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية أنها باشرت بلاغًا من مديرية الدفاع المدني، عن حالة احتجاز مجموعة أغنام في مستنقع قار مسكوب (مادة البيتومين السائل) شمال حزم الجلاميد 23 كم.
وقال مدير مكتب شؤون البيئة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس سعد العنزي لـ"الخليج 365": بعد وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة تبين أنه يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا.
وأضاف: مع مرور الوقت تكوّنت طبقة رملية على سطح القار المسكوب في الموقع؛ مما جعلها غير واضحة أو مشاهدة، وبعد مرور الأغنام فوقها التصقت بها؛ ما أدى لنفوق بعضها واستخراج البقية بصعوبة.
وأفاد العنزي بأن العمل جارٍ على إعداد التقارير اللازمة تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتسبب وإعادة تأهيل الموقع.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل التصاق ٢٣ رأسًا من الأغنام بمستنقع مشتقات بترولية بحزم الجلاميد؛ ما أدى لنفوق ٨ رؤوس منها، بينما استخرج رجال الدفاع ١٥ رأسًا بصعوبة.
"الأرصاد والبيئة" تباشر مكان احتجاز الأغنام بالقار المسكوب بحزم الجلاميدعويد التومي الخليج 365 2019-06-12
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية أنها باشرت بلاغًا من مديرية الدفاع المدني، عن حالة احتجاز مجموعة أغنام في مستنقع قار مسكوب (مادة البيتومين السائل) شمال حزم الجلاميد 23 كم.
وقال مدير مكتب شؤون البيئة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس سعد العنزي لـ"الخليج 365": بعد وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة تبين أنه يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا.
وأضاف: مع مرور الوقت تكوّنت طبقة رملية على سطح القار المسكوب في الموقع؛ مما جعلها غير واضحة أو مشاهدة، وبعد مرور الأغنام فوقها التصقت بها؛ ما أدى لنفوق بعضها واستخراج البقية بصعوبة.
وأفاد العنزي بأن العمل جارٍ على إعداد التقارير اللازمة تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتسبب وإعادة تأهيل الموقع.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل التصاق ٢٣ رأسًا من الأغنام بمستنقع مشتقات بترولية بحزم الجلاميد؛ ما أدى لنفوق ٨ رؤوس منها، بينما استخرج رجال الدفاع ١٥ رأسًا بصعوبة.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:46 PM
يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية أنها باشرت بلاغًا من مديرية الدفاع المدني، عن حالة احتجاز مجموعة أغنام في مستنقع قار مسكوب (مادة البيتومين السائل) شمال حزم الجلاميد 23 كم.
وقال مدير مكتب شؤون البيئة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس سعد العنزي لـ"الخليج 365": بعد وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة تبين أنه يعود لخلاطة إسفلت تمت إزالتها قديمًا.
وأضاف: مع مرور الوقت تكوّنت طبقة رملية على سطح القار المسكوب في الموقع؛ مما جعلها غير واضحة أو مشاهدة، وبعد مرور الأغنام فوقها التصقت بها؛ ما أدى لنفوق بعضها واستخراج البقية بصعوبة.
وأفاد العنزي بأن العمل جارٍ على إعداد التقارير اللازمة تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتسبب وإعادة تأهيل الموقع.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل التصاق ٢٣ رأسًا من الأغنام بمستنقع مشتقات بترولية بحزم الجلاميد؛ ما أدى لنفوق ٨ رؤوس منها، بينما استخرج رجال الدفاع ١٥ رأسًا بصعوبة.
، "الأرصاد والبيئة" تباشر مكان احتجاز الأغنام بالقار المسكوب بحزم الجلاميد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد والبيئة" تباشر مكان احتجاز الأغنام بالقار المسكوب بحزم الجلاميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.