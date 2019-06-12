- 1/2
- 2/2
أمر القضاء الجزائري بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي، اليوم (الأربعاء).
ووفقًا لـ"فرانس برس": جاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية؛ حيث سُجن أيضًا رجال الأعمال: علي حداد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه، والإخوة كوليناف.
إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق السجنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
أمر القضاء الجزائري بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي، اليوم (الأربعاء).
ووفقًا لـ"فرانس برس": جاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية؛ حيث سُجن أيضًا رجال الأعمال: علي حداد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه، والإخوة كوليناف.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:48 PM
بعد التحقيق معه في قضايا فساد
أمر القضاء الجزائري بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي، اليوم (الأربعاء).
ووفقًا لـ"فرانس برس": جاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية؛ حيث سُجن أيضًا رجال الأعمال: علي حداد، وأسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وابنه وأخواه، والإخوة كوليناف.
، إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق السجن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.