، فتاة أمريكية "تقهر الرجال" وتزيحهم عن قائمة أشهر مغامري العالم ،

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بدأتْ تحقيق أهدافها وهي بعمر ١٢ عامًا، وحققت طموحها إلى زيارة ١٩٢ دولة حول العالم.. إنها الشابة الأمريكية "ليكسي آلفورد" من كاليفورنيا الأمريكية.
حظيت ليكسي ذات الـ21 عامًا بالدخول رسميًّا في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بحصولها على ختم الدخول لجمهورية كوريا الشمالية منذ ما يقارب أسبوعَيْن فقط؛ بوصفها أصغر رحالة في العالم توثق مغامراتها ورحلاتها في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وأنستقرام.
وعبر وسائل الإعلام شرحت ليكسي قصرها، وقالت: بدأت أجمع المال منذ الصغر، ووضعت هدف الوصول إلى ١٩٢ دولة، كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وقمت بتوثيق رحلاتي من تذاكر سفر وإقامة بالفنادق والمخيمات ووسائل النقل المختلفة.. وعشت تجارب لا مثيل لها، ووصلت وأنا بعمر ١٨ عامًا إلى ٧٢ دولة، وفي ٣ أعوام استطعت زيارة ١٢٤ دولة، شملت أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.
ومن الدول التي حرصت عليها السعودية ومصر واليمن وعُمان بمنطقة الشرق الاوسط. وأشارت إلى أن أفضل ما رأته كان شلال فنزويلا العظيم الذي اقترب من 1000 متر، بطول برج خليفة بدبي.
فتاة أمريكية "تقهر الرجال" وتزيحهم عن قائمة أشهر مغامري العالمخالد خليل الخليج 365 2019-06-12
بدأتْ تحقيق أهدافها وهي بعمر ١٢ عامًا، وحققت طموحها إلى زيارة ١٩٢ دولة حول العالم.. إنها الشابة الأمريكية "ليكسي آلفورد" من كاليفورنيا الأمريكية.
حظيت ليكسي ذات الـ21 عامًا بالدخول رسميًّا في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بحصولها على ختم الدخول لجمهورية كوريا الشمالية منذ ما يقارب أسبوعَيْن فقط؛ بوصفها أصغر رحالة في العالم توثق مغامراتها ورحلاتها في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وأنستقرام.
وعبر وسائل الإعلام شرحت ليكسي قصرها، وقالت: بدأت أجمع المال منذ الصغر، ووضعت هدف الوصول إلى ١٩٢ دولة، كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وقمت بتوثيق رحلاتي من تذاكر سفر وإقامة بالفنادق والمخيمات ووسائل النقل المختلفة.. وعشت تجارب لا مثيل لها، ووصلت وأنا بعمر ١٨ عامًا إلى ٧٢ دولة، وفي ٣ أعوام استطعت زيارة ١٢٤ دولة، شملت أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.
ومن الدول التي حرصت عليها السعودية ومصر واليمن وعُمان بمنطقة الشرق الاوسط. وأشارت إلى أن أفضل ما رأته كان شلال فنزويلا العظيم الذي اقترب من 1000 متر، بطول برج خليفة بدبي.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:33 PM
زارت ١٩٢ دولة وحصلت على ختم الدخول لكوريا الشمالية منذ أسبوعَيْن فقط
بدأتْ تحقيق أهدافها وهي بعمر ١٢ عامًا، وحققت طموحها إلى زيارة ١٩٢ دولة حول العالم.. إنها الشابة الأمريكية "ليكسي آلفورد" من كاليفورنيا الأمريكية.
حظيت ليكسي ذات الـ21 عامًا بالدخول رسميًّا في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بحصولها على ختم الدخول لجمهورية كوريا الشمالية منذ ما يقارب أسبوعَيْن فقط؛ بوصفها أصغر رحالة في العالم توثق مغامراتها ورحلاتها في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وأنستقرام.
وعبر وسائل الإعلام شرحت ليكسي قصرها، وقالت: بدأت أجمع المال منذ الصغر، ووضعت هدف الوصول إلى ١٩٢ دولة، كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وقمت بتوثيق رحلاتي من تذاكر سفر وإقامة بالفنادق والمخيمات ووسائل النقل المختلفة.. وعشت تجارب لا مثيل لها، ووصلت وأنا بعمر ١٨ عامًا إلى ٧٢ دولة، وفي ٣ أعوام استطعت زيارة ١٢٤ دولة، شملت أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.
ومن الدول التي حرصت عليها السعودية ومصر واليمن وعُمان بمنطقة الشرق الاوسط. وأشارت إلى أن أفضل ما رأته كان شلال فنزويلا العظيم الذي اقترب من 1000 متر، بطول برج خليفة بدبي.
، فتاة أمريكية "تقهر الرجال" وتزيحهم عن قائمة أشهر مغامري العالم ،
المصدر : الخليج 365
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