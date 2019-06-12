، دغريري يستقبل رئيس المحكمة العامة ومدير إدارة المساجد بصامطة ،

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استقبل رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، بمكتبه ظهر اليوم، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري.
وقدم "كريري" معايدته وشكره لجهود البلدية وتعاونها المستمر في المجالات كافة.
كما تناول خلال اللقاء الحديث عن عدد من المسائل المتعلقة بالصالح العام.
وعبر"دغريري"عن شكره وتقديره لمدير إدارة المساجد على زيارته وتقديم التهنئة له بالعيد، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعيده باليمن والبركات.
كما التقى المهندس "دغريري" في مكتبه رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ عماد بن أحمد العطيف.
وقدم الشيخ "عطيف" التهنئة لرئيس البلدية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجرى خلال اللقاء عرض أبرز الأعمال والخدمات التي تقدمها المحكمة والبلدية بالمحافظة للمواطنين والمقيمين.
وعبر "رئيس بلدية صامطة" عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل المحكمة العامة والسرعة في البت ومعالجة العديد من القضايا.
من جهته، عبر الشيخ "عطيف" عن شكره لرئيس البلدية على حسن الاستقبال، مثمناً جهود رجال البلدية في خدمة أهالي المحافظة.
دغريري يستقبل رئيس المحكمة العامة ومدير إدارة المساجد بصامطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
استقبل رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، بمكتبه ظهر اليوم، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري.
وقدم "كريري" معايدته وشكره لجهود البلدية وتعاونها المستمر في المجالات كافة.
كما تناول خلال اللقاء الحديث عن عدد من المسائل المتعلقة بالصالح العام.
وعبر"دغريري"عن شكره وتقديره لمدير إدارة المساجد على زيارته وتقديم التهنئة له بالعيد، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعيده باليمن والبركات.
كما التقى المهندس "دغريري" في مكتبه رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ عماد بن أحمد العطيف.
وقدم الشيخ "عطيف" التهنئة لرئيس البلدية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجرى خلال اللقاء عرض أبرز الأعمال والخدمات التي تقدمها المحكمة والبلدية بالمحافظة للمواطنين والمقيمين.
وعبر "رئيس بلدية صامطة" عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل المحكمة العامة والسرعة في البت ومعالجة العديد من القضايا.
من جهته، عبر الشيخ "عطيف" عن شكره لرئيس البلدية على حسن الاستقبال، مثمناً جهود رجال البلدية في خدمة أهالي المحافظة.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
07:52 PM
قدما شكرهما لجهود البلدية
استقبل رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، بمكتبه ظهر اليوم، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري.
وقدم "كريري" معايدته وشكره لجهود البلدية وتعاونها المستمر في المجالات كافة.
كما تناول خلال اللقاء الحديث عن عدد من المسائل المتعلقة بالصالح العام.
وعبر"دغريري"عن شكره وتقديره لمدير إدارة المساجد على زيارته وتقديم التهنئة له بالعيد، سائلاً المولى -عز وجل - أن يعيده باليمن والبركات.
كما التقى المهندس "دغريري" في مكتبه رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ عماد بن أحمد العطيف.
وقدم الشيخ "عطيف" التهنئة لرئيس البلدية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجرى خلال اللقاء عرض أبرز الأعمال والخدمات التي تقدمها المحكمة والبلدية بالمحافظة للمواطنين والمقيمين.
وعبر "رئيس بلدية صامطة" عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل المحكمة العامة والسرعة في البت ومعالجة العديد من القضايا.
من جهته، عبر الشيخ "عطيف" عن شكره لرئيس البلدية على حسن الاستقبال، مثمناً جهود رجال البلدية في خدمة أهالي المحافظة.
، دغريري يستقبل رئيس المحكمة العامة ومدير إدارة المساجد بصامطة ،
المصدر : الخليج 365
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