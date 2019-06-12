، "الجاسر" يتفقّد خدمات الناقل الوطني وسير العمليات بمطار نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى أمير المنطقة وقائد القوة ومنسوبي " السعودية

التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اليوم، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الذي زار نجران لتفقُّد خدمات الناقل الوطني في المنطقة وسير العمليات التشغيلية في مطار نجران الذي أُعيد فتحه للملاحة الجوية في الأول من رمضان الماضي.

وبحث الأمير جلوي مع الجاسر خطة أعمال الخطوط السعودية بمحطتَيْ نجران وشرورة؛ حيث نوه أمير المنطقة في مستهلّ اللقاء إلى حرص القيادة الحكيمة على توفير كل ما يضمن راحة المواطن الكريم، معربًا عن عظيم الفخر والاعتزاز برجال الوطن في الحدّ الجنوبي، الذين كانوا بنصرٍ من الله الحصنَ المنيع الذي جعلنا ننعم في أمن وأمان، ونمارس تفاصيل حياتنا بكل طمأنينة.

ونوه الأمير جلوي إلى المواقف الوطنية المشرّفة للخطوط السعودية، منذ انطلاقة "عاصفة الحزم"، في مضاعفة الرحلات بالمحطات المجاورة، وتأمين البدائل، مقدمًا شكره لجميع العاملين في الخطوط السعودية.

من جهته أكّد المهندس صالح الجاسر أن ما اتخذته الخطوط السعودية من إجراءات هو من صميم الواجب الوطني، وأنها تُواصل جهودها لتقديم كل ما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - تجاه الوطن والمواطن.

وقام مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر ضمن زيارته لنجران، بزيارةٍ لمقر قوة نجران؛ حيث التقى اللواء الركن محمد غرامه أحمد الزهراني قائد قوة نجران، ومدراء التنسيق بقوة نجران وهنأهم وجميع حماة الوطن المرابطين على الحدود بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

واطمأنّ الجاسر على توفّر جميع خدمات الخطوط السعودية لجنودنا البواسل المرابطين على الحدود في مقارّ أعمالهم؛ حرصًا من الناقل الوطني على تقديم أفضل الخدمات لحماة الوطن وتيسير إجراءات سفرهم؛ حيث بادرت بتمديد وتوسيع التخفيض الممنوح للجنود المرابطين على الحدود بنسبة (50%) ليكون دون حد أعلى وبما يسمح لهم بالاستفادة من هذا التخفيض في جميع إجازاتهم القصيرة والطويلة على مدى العام.