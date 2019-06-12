، بعد الاستهداف الحوثي الإرهابي.. شاهد بالفيديو سريان الحركة الجوية داخل مطار أبها الدولي بشكل طبيعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا حركة مرورية غير اعتيادية ولا أي تشديد أمني

بثت قناة "العربية"، اليوم، لقطات مباشرة من داخل مطار أبها الدولي، بعد الاستهداف الحوثي الإرهابي؛ للتأكيد على أن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي.

وظهر مراسل القناة نايف الأحمري من داخل المطار الذي بدت فيه حركة المسافرين على نحو اعتيادي وطبيعي للغاية، قائلاً: "أنا وكثير من المواطنين الذين قابلتهم لم يكن ليعلموا بهذا الحادث الحوثي الإرهابي إلا من بعد بيان قوات التحالف".

وأضاف: "خرجت ليلة الحادثة ولم أشاهد أي حركة مرورية غير اعتيادية أو أي تشديد أمني في المطار".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ صرّح بأنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف مُعادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف -حتى وقت إعداد ذلك البيان- أدّى لإصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتمّ نقل ثماني حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرّاء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.