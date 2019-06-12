«توجيهات عليا» تسمح للموظفين بإنجاز الأعمال بالجوالات والأجهزة الذكية

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. كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأربعاء، عن صدور توجيهات عليا بالموافقة على مشروع ضوابط استخدام تقنيات المعلومات في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية والمجالس والمراكز الوطنية. وتسمح هذه الخطوة (وفقًا لمواد النظام الجديد) للموظفين بإنجاز الأعمال الموكلة لهم باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الذكية (كالأيباد)، لكن بشرط ربطها إلكترونيًا بالأنظمة الداخلية للجهات العمل، بالتعاون مع الأمن السيبراني، وإلزام جميع الجهات بتسجيل مواقعها وفقًا لتعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وشددت التوجيهات على ضرورة العمل على استقطاب الكوادر والكفايات المدرّبة الوطنية في مجال تقنية المعلومات للاستفادة منهم وتطوير قدرتهم، كما تلزم الجهات الحكومية المعنية بوضع اللغة العربية بالموقع بالواجهة الافتراضية، مع إشعار حماية بيان الخصوصية وحقوق الملكية.





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