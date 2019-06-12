الإمارات تدين استهداف مطار أبها: ندعم كافة الإجراءات السعودية لمواجهة الإرهاب

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الحوثي بمقذوف عسكري والذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، وأسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

واستنكرت دولة الإمارات بشدة هذا العمل الإرهابي، واعتبرته «دليلاً جديدًا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية، والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة»، بحسب بيان بثته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، خلال البيان، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

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وأعربت الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابيين الموالين لإيران برد حاسم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة أوردتها فضائية «الإخبارية»، إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

بدورها، أكّدت هيئة الطيران المدني، انتظام الحركة في مطار أبها، بعد تعرُّضه للهجوم الإرهابي، وأوضحت الهيئة أنّ «حركة الطيران في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي»، فيما قالت إدارة المطار: «أعزاءنا المسافرين: نود التنويه بأن الحركة الجوية في مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي».