ضبط 12 عاملًا مخالفًا يتاجرون بملابس الحاويات الخيرية ببريدة

ضبطت الجهات الأمنية بالقصيم 12 شخصًا من العمالة المخالفة، يستغلون منزلًا شعبيًا في مدينة بريدة بمنطقة القصيم في تخزين الملابس المستعملة بعد جمعها بطريقة غير نظامية من حاويات الجمعيات الخيرية، تمهيدًا لبيعها خارج المدينة.
وجاء ذلك بعد تَحَرٍّ ومراقبةٍ للموقع المخالف استمرت عدة أيام، من قبل الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، واتضح من خلالها ارتياد مجموعة من الوافدين للموقع المخالف، ورصد شاحنات تتوقف أمامه بغرض تحميل الملابس والاتجاه بها إلى خارج المدينة.
ووجدت الجهات الأمنية أكثر من 50 ألف قطعة من الملابس المخزنة داخل المنزل بشكل عشوائي، وتم ضبط 12 من العمالة المخالفة من قبل الجهات الأمنية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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