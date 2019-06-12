بنسبة 172%.. زيادة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي بالسعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، أنّها نجحت في رفع مساحة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في جميع مناطق المملكة بنسبة 172% مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اطلعت عليه «عاجل»، بارتفاع المساحة المستكشفة إلى 1.1 مليون هكتار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بالمساحة الإجمالية خلال العام الماضي التي بلغت نحو 411.9 ألف هكتار، ورصدت إصابة في نحو 202.18 ألف هكتار، عالجت منها نحو 201.17 ألف هكتار تمثل 99.4 % من المناطق المصابة منذ بداية العام وحتى 8 يونيو الجاري.

ووفقًا لتقرير أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي المساحة المستكشفة من الجراد الصحراوي منذ بداية 2015 حتى 8 يونيو الجاري مليونين و630 ألفًا و348 هكتارًا، وبلغت المساحة المصابة منها نحو 245 ألفًا و372 هكتارًا، بينما بلغت المساحة المعالجة 244 ألفًا و203 هكتارات.

وأظهر التقرير، أنَّ المساحة المستكشفة خلال العام الماضي بلغت نحو 411 ألفًا و925 هكتارًا، وبلغت المساحة المصابة منها نحو 11 ألفًا و613 هكتارًا، بينما بلغت المساحة المعالجة 11 ألفًا و456 هكتارًا.

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وشهد عام 2017 ارتفاع المساحة المستكشفة إلى 665 ألفًا و44 هكتارًا، والمساحة المصابة بالجراد الصحراوي بلغت نحو 11 ألفًا و682 هكتارًا تمَّت معالجتها بالكامل، فيما شهد عام 2016 استكشاف نحو 212 ألفًا و551 هكتارًا، حيث بلغت المساحة المصابة نحو 6430 هكتارًا وتم معالجتها بنسبة 100%.

وأكَّد التقرير أنَّ المساحة المستكشفة خلال عام 2015 بلغت نحو 221 ألفًا و944 هكتارًا، بينما بلغت المساحة المصابة نحو 13 ألفًا و463 هكتارًا، تمَّت معالجتها بنسبة 100%.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة ينفذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الموسمي، وتستهدف العمليات رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه، لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.