السفارة الأمريكية في الرياض تدين بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الرياض، الهجوم الحوثي الإرهابي، الذي استهدف مطار أبها الدولي، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض عبر بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل «تويتر»: «نيابة عن السفير جون أبي زيد وجميع منسوبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء، ونعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين».