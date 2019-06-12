التحالف: الدلائل تُشير لتزويد الحرس الثوري للحوثي بالسلاح الذي استهدف مطار أبها

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، أن الدلائل تُشير لتزويد الحرس الثوري الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.

وأشار العقيد المالكي، إلى أنهم يقومون بجمع الأدلة؛ لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابيين الموالين لإيران برد حاسم.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة أوردتها فضائية «الإخبارية»، إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأضاف أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.

وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميليشيات الإرهابية».