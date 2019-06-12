«تقييم الحوادث في اليمن» ينفي تنفيذ التحالف عمليات عسكرية على شاطئ الحديدة

أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية لم تنفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ الحديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق، اليوم الأربعاء؛ حيث قال: «تبين لنا عدم صحة استهداف قوات التحالف لقوارب صيد على شاطئ الحديدة».

وأشار المنصور، إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية دمرت تعزيزات عسكرية كانت تمد مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بالأسلحة والذخائر.

كما كشف المنصور حقيقة بعض الادعاءات التي خرجت خلال الأيام الأخيرة بشأن عمليات التحالف في اليمن؛ حيث قال إن قوات التحالف استهدفت مبنى إدارة أمن مدينة القاعدة في محافظة إب، وذلك لسقوط الحماية المدنية عنه وهو يعد هدفًا عسكريًا مشروعًا.

وأوضح المنصور، أن ميليشيا الحوثي المسلحة استولت على مبنى إدارة أمن مدينة القاعدة في محافظة إب واستخدمته مخزنًا للأسلحة.