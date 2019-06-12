السعودية اليوم / الجزائر تشارك في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي بأفريقيا الوسطى



الجزائر 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

تشارك الجزائر في أعمال الدورة الـ 74 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي المقرر انعقادها غداً بمدينة بانغي بأفريقيا الوسطى .

وأفاد بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم أن الجزائر تشارك بأعضاء من مجلس الأمة والمجلس الشعبي في اجتماعات اللجنة التي ستدرس العديد من القضايا التنظيمية من بينها تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمرالـ 41 المنعقد بأبوجا سنة 2018 م ودراسة الحساب المالي الختامي لسنة 2018 م ، إلى جانب التحضير للمؤتمر الـ 42 المقرر عقده نهاية السنة الجارية 2019 م بجيبوتي .

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19:53ت م

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