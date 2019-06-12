السعودية اليوم / الكشف عن مخبأين للأسلحة والذخيرة وإيقاف العشرات من المهربين بالجزائر



الجزائر 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

تمكنت قوات الجيش الجزائري في محافظة تمنراست من الكشف عن مخبأين للأسلحة والذخيرة يحتويان على مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومسدس رشاش من نوع "إف مي بي كي" ومخزنين وكمية من الذخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين اليوم أن عناصرها أوقفت في عمليات متفرقة بمدينتي جانت وتمنراست 39 مهرباً، وصادرت منهم شاحنة و 38 مولداً كهربائياً و 28 مطرقة ضغط.

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19:45ت م

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